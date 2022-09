Alexander Albon hoopt volgende week weer terug te keren in Singapore nadat hij de Grand Prix van Italië moest missen door een blindedarmontsteking. De Britse Thai weet dat het ‘zwaar’ wordt om kort na zijn herstel in deze fysiek zware race terug te keren, waardoor Nyck de Vries opnieuw stand-by staat.

Albon had op de zaterdagochtend in Monza plots klachten en er werd al snel vastgesteld dat hij een blindedarmontsteking had. Hij kon daardoor de rest van het weekend niet meer in actie komen, waardoor Nyck de Vries slechts een uur voor de start van de derde vrije training opgeroepen werd als invaller.

De 27-jarige Nederlander deed het verdienstelijk met de negende plaats in de race en is daardoor in beeld gekomen bij meerdere teams. Ondertussen is het nog de vraag of hij opnieuw in actie moet komen. Na de operatie liep Albon complicaties op waardoor hij tijdelijk naar de intensive care moest.

In een update op sociale media laat Albon weten dat hij zich ‘vrij goed’ voelt en hij hoopt in Singapore terug te keren, al weet hij ook dat dat fysiek de zwaarste race van het seizoen is. “Ik dacht ik geef even een update van hoe het met me gaat”, zegt Albon. “Ik voel me vrij goed. Ik voel me goed. Zaterdag had ik duidelijk een klein probleem en de dokters hebben geweldig werk geleverd. Ik ben erg dankbaar dat ze me dinsdag gezond en wel uit het ziekenhuis hebben gekregen.”

“Ik ben sindsdien in Monaco geweest”, vervolgt Albon. “Ik ben begonnen met rondlopen en het doel is om klaar te zijn voor Singapore, dat zwaar zal worden. Het is een van de zwaarste races waar we naartoe gaan. Het is dus niet makkelijk, maar laten we hoog mikken en zien wat er gebeurt.”

Nyck de Vries staat, zo geeft teambaas Jost Capito, opnieuw op stand-by, mocht Albon zich nog niet fit genoeg voelen.