Alexander Albon moest de Grand Prix van Italië laten schieten door een blindedarmontsteking en kampte daarna ook nog met complicaties na zijn operatie. Inmiddels gaat alles weer goed en mikt de Britse Thai op een rentree in Singapore.

Dat meldt zijn team Williams, dat afgelopen weekend te elfder ure de Nederlander Nyck de Vries inschakelde als vervanger van Albon. De Vries imponeerde bij zijn Formule 1-debuut en scoorde gelijk twee punten op Monza.

Podcast: ‘Het lijkt nu of nooit te zijn voor Nyck de Vries qua Formule 1’

Albon werd ondertussen zaterdag geopereerd, maar na zijn operatie trad er een ‘onverwachte complicatie’ op met betrekking tot de anesthesie. Albon kreeg hierdoor te maken met ademhalingsproblemen en moest op de intensive care aan de beademing.

Van zaterdag op zondag ging het gelukkig snel beter, met Albon die de intensive care inmiddels heeft verlaten, maar nog wel voor nazorg in het San Gerardo ziekenhuis in Monza blijft. De verwachting is dat hij dit dinsdag mag verlaten.

Verdere complicaties hebben zich namelijk niet voorgedaan. Albon richt zich volgens zijn team nu op zijn herstel en hoopt er bij de volgende race weer bij te zijn. Dat is de Grand Prix van Singapore, op 2 oktober. Williams-chef Jost Capito vertelde al wel dat De Vries sowieso weer reserve zal staan in Singapore.

Column Jacques Villeneuve: ‘Een race hoort nooit achter de safety car te eindigen’