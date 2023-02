Een nieuw seizoen betekent nieuwe kansen voor Williams, dat vier van de afgelopen vijf jaar als hekkensluiter afsloot. Een stap vooruit zou mooi zijn, maar Alexander Albon tempert de verwachtingen en sluit een sprong voorwaarts, zoals bij Haas F1 vorig jaar het geval was, uit.

Williams oogde vorig jaar een stuk competitiever, met name op circuits waar een afstelling met weinig downforce vereist is, zoals Monza en Spa-Francorchamps. Toch eindigde het team ook vorig jaar op de laatste plek met slechts acht punten uit 22 races.

Dit jaar hoopt Williams met de FW45 op meer successen, al rekent Alexander Albon niet op een enorme stap vooruit. “Het zal in het begin niet zo’n stap zijn zoals Haas, toen zij direct uit de startblokken competitief waren”, zegt Albon.

Williams heeft, zo geeft Albon aan, ‘behoorlijk wat veranderd aan de auto’ voor wat betreft de filosofie en de wegligging in de bochten. “Dat kost misschien wat tijd om het onder de knie te krijgen en het te optimaliseren”, legt de Britse Thai uit.

Een van de belangrijkste stappen die Williams moet zetten, is volgens Albon het verbeteren van de ontwikkelingsgraad gedurende het seizoen. “Vorig jaar hadden we maar één grote update. Hopelijk kunnen we dit jaar misschien wat kleinere updates meenemen, maar wel frequenter.” Of dat gaat lukken? “Dat weten we nog niet, maar we zullen wel zien hoe we er in Bahrein voor staan en dan moeten we natuurlijk efficiënt en effectief zijn met onze updates”, aldus de Williams-coureur.

Niet alleen het team kan beter, ook Albon zelf hoopt dit seizoen vooruitgang te boeken ten opzichte van vorig seizoen. “Het is makkelijk om te zeggen dat dat niet moeilijk is, maar in deze wereld is het niet hetzelfde als vorig jaar. Natuurlijk hebben andere teams zich weten te verbeteren, maar dat betekent niet dat zij het beter doen. Wij moeten ervoor zorgen dat we vooruitgang boeken. Voor mij betekent dat natuurlijk meer punten scoren”, besluit Albon.

Foto: Williams Racing