Als het aan Gulf ligt, komt er net als tijdens de samenwerking McLaren een speciale one-off livery met Williams. De oliemaatschappij heeft zich verbonden aan Williams en verwacht dat het team de juiste kant op gaat.

Gulf was de afgelopen jaren sponsor van McLaren, maar dat contract verliep vorig jaar waardoor Williams de kans schoon zag om de oliemaatschappij te benaderen. De samenwerking tussen McLaren en Gulf was met name te zien door de logo’s op de bolide, maar het was vooral de speciale Monaco-livery van Lando Norris en Daniel Ricciardo in 2021 die voor veel positieve reacties zorgde.

Nu Williams en Gulf gaan samenwerken wordt er al gedroomd van een speciale livery zoals bij McLaren het geval was. Voorlopig staan de logo’s van het bedrijf op de auto, maar een one-off wil Gulf niet uitsluiten.

De one-off Gulf-livery van McLaren in 2021. Foto: Motorsport Images

Gulf Oil International-CEO Mike Jones zegt in gesprek met Motorsport.com dat het open staat voor zo’n livery. “Natuurlijk moet alles wat we in de toekomst doen groter en beter zijn dan voorheen”, zegt Jones. “We hebben veel Gulf-fans over de hele wereld, we hebben veel verzoeken voor onze livery. We willen dat onze livery bijzonder is.”

Een mogelijkheid voor zo’n livery is, net zoals Red Bull dat doet met haar livery voor de races in de Verenigde Staten, een wedstrijd voor de fans. “We lanceren dit jaar een aantal activiteiten waarbij de fans centraal staan”, legt Jones uit. “We hebben altijd het gevoel dat Gulf de favoriet van de fans is en wij willen heel graag dat zij daar deel van uitmaken. We kijken natuurlijk naar verschillende oplossingen hiervoor binnen het Formule 1-spectrum.”

Gulf was de laatste jaren te zien op de McLaren-bolides, maar die samenwerking eindigde na vorig seizoen. De oliemaatschappij wilde echter in de Formule 1 actief blijven en zocht naar een ander team. Uiteindelijk kwam Gulf dus bij Williams terecht. “We hebben veel met hen gepraat over hun plannen, niet alleen voor 2023 maar ook de toekomst”, vertelt Jones. “Wij geloven echt dat Williams de juiste kant op gaat en we geloven dat hier veel goede dingen staan te gebeuren.”

