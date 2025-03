Vol bravoure en zonder met de ogen te knipperen, maakte Alex Albon donderdag in China een fors statement: Williams is volgens hem zonder twijfel het beste team van het middenveld dit seizoen. En daar blijft het wat betreft de Britse Thai niet bij.

“Ik ben totaal niet verrast door onze snelheid”, zegt Albon desgevraagd, terugkijkend op de goede indruk die Williams maakte tijdens eerste de wintertest in Bahrein en daarna eveneens in de seizoensouverture in Australië. “Wij zijn het beste team van het middenveld, dat zie je nu al. Het enige dat me heeft verbaasd, is dat we Ferrari voorbleven in de kwalificatie in Melbourne.”

Lees ook: Verstappen verwacht geen wonderen in China: ‘Maar auto wordt beter’

Ook dat zegt volgens Albon, opnieuw vol bravoure, echter iets. “Want aan andere kant zaten Alpine en Racing Bulls dichter bij ons dan we vooraf verwachtten.” Anders gezegd: normaliter had Williams nóg sneller moeten en kunnen zijn dan in Australië het geval was. De snelheid in de lange runs tijdens de tweede vrije training vertelde ook veel.

De Williams-coureur knikt: “De pace was goed. De auto is ook echt véél beter dan vorig jaar. En in de race nog meer dan in de kwalificatie. Dat kwam er nog niet uit in Melbourne, doordat we op een natte baan reden. Maar het belooft veel.”

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.