Alex Albon zegt helaas niet deel te kunnen nemen aan de GP van São Paulo. Na een harde crash in de laatste kwalificatiesessie zou zijn FW46 dusdanig beschadigd zijn dat hij de hoofdrace moet laten schieten. Met slechts een paar uur tussen Q3 en het startsein voor de race kunnen de monteurs van Williams niets voor Albon betekenen. “Dit is niet meer te repareren,” reageerde hij.

De reporters van Viaplay vroegen Alex Albon na de kwalificatie naar zijn harde crash in Q3. Op beelden is te zien dat vooral de achterkant van de Williams FW46 zwaar beschadigd is. De Brits-Thaise coureur moest uiteindelijk genoegen nemen met de zevende tijd, maar bevestigde zelf dat hij niet zal deelnemen aan de GP. “Ik lig eruit, zeker weten,” zei hij verslagen. “Deze schade is echt niet meer te repareren.”

Dit zou betekenen dat Max Verstappen wéér een plekje opschuift op de grid. Lance Stroll veroorzaakte in de tweede kwalificatiesessie al een rode vlag, waardoor de Nederlander niet verder kwam dan P12. Met de gridstraf die hij dit weekend kreeg voor de nieuwe krachtbron in zijn RB20, schuift hij nog eens vijf plaatsen op naar de zeventiende startplek. Echter, naar verluidt start Carlos Sainz vanmiddag vanuit de pitstraat – na een crash in Q2 heeft zijn Ferrari een nieuwe motor én een nieuwe versnellingsbak nodig. Door toedoen van Albon en Sainz vertrekt Verstappen dus waarschijnlijk vanaf P15.

