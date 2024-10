Alex Albon moest zijn eerste vrije training in aanloop naar de GP van Mexico al vroeg beëindigen; door een aanvaring met Ferrari-rookie Oliver Bearman belandde hij in de muur. De crash was dusdanig zwaar dat de Williams niet op tijd gerepareerd kon worden voor de tweede vrije training. Een tegenvaller voor Albon, die zich afvraagt waarom Bearman niet eerder werd gewaarschuwd.

“Ik denk dat hij (Bearman, red.) veel te laat te horen kreeg dat ik achter hem reed,” reageerde Albon achteraf tegenover Formula1.com. De Williams-coureur gaf de Ferrari-rookie – die tijdens de eerste vrije training in de auto van Charles Leclerc mocht stappen – niet de schuld van het ongeluk. “Hij deed zijn best om nog te versnellen, maar het was gewoon de verkeerde plek op de baan.”

Op de boordcamera’s is te zien hoe Albon moet uitwijken en daarbij de controle over zijn auto verliest. Hierbij schampt hij de Ferrari aan de achterkant, waarna hij zelf de muur in draait. “Ik reed misschien wel honderd kilometer per uur harder,” legde Albon uit. “Ik neem het mezelf niet kwalijk, maar ik denk ook niet dat het allemaal aan Bearman ligt. Het team had hem iets eerder mogen waarschuwen. Daarbij is dit natuurlijk allemaal nieuw voor hem; de snelheden liggen veel hoger dan in de Formule 2.”

Ook de stewards hebben geen verdere actie ondernomen. Volgens een rapport was de positionering van Bearman ‘niet onredelijk’, maar wel ongelukkig. Door de schade aan zijn FW46 kon Albon niet deelnemen aan de tweede vrije training. Hij troostte zich met de gedachte dat zijn concurrenten zich vooral bezighielden met een bandentest voor Pirelli. “Dat ik maar twee rondjes heb kunnen rijden is natuurlijk wel frustrerend,” gaf Albon toe.

Charles Leclerc, die tijdens de tweede vrije training weer in ‘zijn’ Ferrari mocht kruipen, had meer geluk. Ondanks de crash in VT1 was de schade snel verholpen en tekende hij voor de vierde tijd. “Het voelde goed,” reageerde de Monegask, die vorige week in Austin zijn derde zege van het seizoen boekte. “De longruns zagen er veelbelovend uit. Na de eerste vrije training was de auto snel gerepareerd; er was geen grote schade,” verzekerde Leclerc.

