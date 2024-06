Alex Albon liet zich weer van zijn beste kant zien tijdens de GP van Canada – na een spectaculaire stunt op zaterdag startte hij de race vanaf P10. De punten lagen voor het grijpen voor de Williams-coureur, alvorens hij door Carlos Sainz de muur in werd getikt. Albon spreekt van een ‘frustrerend’ resultaat, zeker nu hij zich weer voor lange tijd aan Williams heeft verbonden. Toch is er hoop voor de Britse renstal.

‘Een slachtoffer van de situatie’, zo luidde het commentaar van Viaplay. Williams’ Alex Albon kende een sterke race in Montréal, totdat hij een tik kreeg van Carlos Sainz. De Spanjaard moest zijn tiende plek verdedigen tegen de Brits-Thaise coureur, maar verkeek zich daarbij op een natte kerbstone – beide rijders werden van de baan gekegeld. Een dubbele DNF voor Williams, dat eerder Logan Sargeant in de muur zag glijden.

“Het is niet dat we heel veel risico’s namen”, zei Albon achteraf tegen motorsportweek. “We maakten eigenlijk de hele tijd de juiste beslissingen. Het was leuk om voor de punten te moeten vechten.” De Williams-coureur baalde dat hij vervroegd moest opgeven. “Toen Carlos (Sainz, red.) eraf ging, dacht ik dat ik hem nog kon ontwijken”, vervolgde hij. “Maar toen tikte hij de achterkant [van mijn auto] aan. Zo frustrerend, want we hadden hoe dan ook punten kunnen scoren.”

Ondanks het gebrek aan punten kan Albon positief terugkijken op de wedloop in Canada. “Dit is de tweede race waar we punten konden scoren”, zei hij optimistisch. “Vorige keer lukte dat, nu hadden we gewoon pech. Het hangt natuurlijk ook een beetje van de baan af. In Barcelona kunnen we opnieuw kijken waar we staan. Ik ben nog steeds hoopvol [voor 2024]. Zoveel upgrades hebben we nog niet eens gehad.”

