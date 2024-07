Alexander Albon krijgt vanaf 2025 gezelschap van Carlos Sainz. De Spanjaard tekende maandag een tweejarig contract met Williams. Sainz was de afgelopen maanden op zoek naar een ‘kampioenschapswaardig’ team. Albon wil hem echter op het hart drukken dat hij niet teveel moet verwachten. Ook met de nieuwe reglementen van 2026 is het niet gezegd dat Williams vooraan rijdt.

Meerdere coureurs – waaronder Carlos Sainz – zullen hun contractkeuzes laten beïnvloeden door de nieuwe reglementen van 2026. De kaarten worden tegen die tijd opnieuw geschud dankzij rigoreuze wijzigingen in de regelgeving van de FIA. In het kort zullen de reglementen ervoor zorgen dat de Formule 1-auto’s kleiner worden en over meer actieve aerodynamica beschikken. Dat biedt kansen voor een team als Williams, dat in één keer grote sprongen kan maken in de rangorde.

‘Beide benen op de grond’

Alex Albon denkt echter dat het team uit Grove ‘realistisch’ moet blijven en vooral niet te hoge verwachtingen moet scheppen – om nu al te zeggen dat hij en Sainz straks vechten voor een podium is misschien iets te ambitieus. “Ik denk dat het optimistisch zou zijn om te zeggen dat we in 2026 vooraan staan”, zei Albon onlangs tegen GPFans. “Williams moet wel realistisch zijn en met beide benen op de grond blijven staan. Het is vooral belangrijk dat we ons concentreren op de reis die we moeten maken om dit team weer een beetje competitief te krijgen.”

Albon gaf eerder toe dat hij de komst van Sainz verwelkomt. In aanloop naar de GP van Spanje werd hem al gevraagd naar een samenwerking met de smooth operator. “Ik ben net zo goed met hem als met alle andere coureurs”, zei Albon over de verstandhouding met Sainz. “Als je kijkt naar zijn ervaring en kennis is hij zeker een aanwinst, maar om eerlijk te zijn doet het mij allemaal niet zoveel.”

