Carlos Sainz maakte maandag bekend dat hij na vier jaar bij Ferrari de overstap maakt naar Williams. In de aanloop naar zijn nieuwe contract was de Spanjaard een van de meest begeerlijke coureurs op de grid. Toch is hij niet bij een van de topteams terecht gekomen. Williams-teambaas James Vowles begrijpt niet helemaal waarom: “Als ik Red Bull was, had ik Sainz naast Verstappen gezet.”

James Vowles gaf dinsdag een digitale persconferentie naar aanleiding van de nieuwe samenwerking met Carlos Sainz. De afgelopen maanden stak hij geregeld de loftrompet over de Spanjaard. Naar eigen zeggen ‘zette het team vol in’ op Sainz. De vele loftuitingen hebben hun vruchten afgeworpen, de 29-jarige coureur tekende maandag een tweejarig contract met de Britten.

Vowles is verbaasd dat hij niet meer concurrentie heeft gekregen van de topteams. Met drie overwinningen moet Sainz toch een interessante optie zijn geweest voor onder andere Mercedes en Red Bull? “Als je in de positie van Red Bull zit en je moet een constructeurstitel zien te winnen”, zei Vowles, “dan had ik Sainz naast Max Verstappen gezet.”

Sainz en Verstappen zijn eerder teamgenoten geweest toen ze samen debuteerden bij het toenmalige Toro Rosso. Destijds boterde het niet altijd tussen de twee rookie’s. Red Bull-adviseur Helmut Marko zou hun samenwerking later als ’toxisch’ omschrijven. Of Sainz en Verstappen tegenwoordig wel door één deur kunnen, valt te betwisten.

Mercedes

Volgens Vowles stond Mercedes voor een ‘moeilijkere keuze’, wat betreft het contracteren van de Spanjaard. “Ze zijn niet altijd competitief, wat het logisch maakt om in de toekomst te investeren in jongens als Antonelli”, legde hij uit. “Maar wanneer ze wel competitief zijn, is het lastiger om te beslissen of je in bekende, of juist onbekende coureurs investeert. Ze zijn niet dom, ik ga ervan uit dat ze een verstandige beslissing hebben genomen.”

Voor Red Bull geldt uiteraard hetzelfde, al blijft Vowles het opvallend vinden dat Sainz geen kans heeft gekregen van de Oostenrijkers. “Ze zullen geen lichtvaardige beslissingen nemen, maar ik was wel verrast”, besloot hij.

