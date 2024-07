Bij het team van Ferrari kijken ze met gemengde gevoelens terug op de eerste seizoenshelft. Aan het begin van het jaar leek de scuderia weer het enige team dat zich kon meten met kampioenschapsleiders Red Bull en Max Verstappen, maar inmiddels is zowel McLaren als Mercedes sneller gebleken. Ook de GP van België bracht Ferrari niet de ommekeer dat het nodig heeft.

Charles Leclerc verraste iedereen – inclusief zichzelf – toen hij op Spa de eerste startplek mocht erven van Max Verstappen; dankzij een gridstraf voor de Nederlander stond de Monegask op pole. “We leven een beetje boven onze stand”, zei hij na de kwalificatie. In de race werd inderdaad duidelijk dat Ferrari het nog steeds moet afleggen tegen de andere topteams – Leclerc sloot de GP van België af op de vierde plaats. Een schrale troost: dankzij de diskwalificatie van George Russell belandde hij alsnog op het podium.

‘Kunnen niet maximaliseren’

“Ik kan niet al te blij zijn met de race”, reageerde Leclerc achteraf. “We hadden op hetzelfde niveau als Mercedes moeten zitten.” De 26-jarige coureur blijft echter positief. “Aan de andere kant hebben we de twee Red Bulls en één McLaren achter ons weten te houden”, zei hij opgewekt.

“Wat betreft banden en strategie hadden we verwacht veel meer slijtage op de harde band te zien, maar die werkte verrassend goed”, legde Leclerc uit. “We hadden eigenlijk meer moeite met de medium compound. Ik dacht eerlijk gezegd dat de eerste pitstop te vroeg was, maar achteraf gezien was de harde band een hele goede keuze en had een één-stop strategie – net als bij George Russell – beter kunnen werken.” Het is de zoveelste keer dat een strategische vergissing Ferrari een race kost – de GP van België leverde het team uiteindelijk 23 punten op, Carlos Sainz finishte op P6.

“Ik heb het gevoel dat we een sterke start hadden, met de harde band hebben we ons best gedaan om deze optimaal te benutten,” zei Sainz achteraf. “De snelheid was over het algemeen goed, maar om de een of andere reden lijkt het alsof we niet kunnen maximaliseren, zelfs als we aan het begin wat risico’s nemen. Het is een uitdagende eerste seizoenshelft geweest, om verschillende redenen, maar ik weet zeker dat we na de zomerstop sterker terug zullen komen.” Ferrari staat nog altijd op de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

