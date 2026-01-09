Waarom verliet Alex Dunne afgelopen oktober het opleidingstraject van McLaren? Lange tijd was de reden voor het vertrek van de Ier onduidelijk, maar de Formule 2-coureur onthult nu zelf waarom hij de renstal vaarwel zwaaide. ‘De beslissing die we namen, was er een die genomen moest worden om in de F1 te komen’, aldus Dunne.

Afgelopen oktober maakte McLaren bekend dat Driver Development Programme-coureur Alex Dunne per direct de renstal zou verlaten. De Formule 2-coureur sloot in 2024 nog aan bij het opleidingstraject van de Britse renstal, en reed in 2025 nog de eerste vrije trainingen in Oostenrijk en Italië. De reden voor het vertrek van de Ier bleef echter onbekend.

LEES OOK: Marko geniet van zijn pensioen: ‘Blij dat ik straks niet naar Australië hoef’

Tegenover het Ierse Balls.ie doet Dunne nu zijn verhaal. “Voor mij is er een doel en een plan, en dat is Formule 1-coureur worden”, legt de Ierse coureur uit. Dunne blijft echter cryptisch. “Van de opties die ik had, was de beslissing die we namen er een die genomen moest worden om in de F1 te komen. Voor mij voelde het als de juiste beslissing. Ik voel me er meer dan comfortabel bij. Ik denk dat we, als we zo verder gaan, op een goede plek terecht zullen komen.”

McLaren

Hoewel Dunne niet onthult wat precies de volgende stap wordt in zijn autosportcarrière, lijkt hij met zijn woorden een overstap naar een andere renstal zeker niet uit te sluiten. De Ier benadrukt wel dat hij zijn tijd bij McLaren op een goede manier heeft afgesloten. “Hoewel ik nu niet meer voor het team rijd, zal ik McLaren altijd dankbaar blijven voor wat ze voor mij hebben gedaan”, aldus Dunne. “Het was ook erg leuk om meer tijd door te brengen met Lando (Norris, red.) en Oscar (Piastri, red.), gewoon om van hen te leren en te zien hoe zij een weekend aanpakken. Ik denk dat ik wat ik dit jaar heb geleerd voor altijd met me mee zal nemen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)