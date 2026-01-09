Helmut Marko geniet van zijn eerste winterstop na zijn vertrek uit de Formule 1. De Oostenrijker kondigde na de GP Abu Dhabi aan het Red Bull-team vaarwel te zwaaien. Er kwam zo een einde aan Marko’s lange carrière in de autosport, en de vele vlieguren die de 82-jarige nog tot en met 2025 maakte voor de Oostenrijkse renstal. Vooral dat laatste gaat Marko niet missen: ‘Blij dat ik in februari niet naar Australië hoef te vliegen’.

Helmut Marko was sinds 2005 – het debuutjaar van Red Bull in de Formule 1 – al actief voor de Oostenrijkse renstal. De Oostenrijker bekleedde de positie van adviseur, en stond daarnaast aan het hoofd van het Red Bull Junior Team. In 2025 kwam er echter een einde aan de lange carrière van Marko. De 82-jarige adviseur ging na de GP Abu Dhabi met pensioen, en geniet inmiddels van zijn eerste winterstop in lange tijd buiten de Formule 1 om.

Marko zegt daarbij vooral te genieten van één bepaald vooruitzicht nu dat zijn jaren in de koningsklasse erop zitten. “Ik geniet van het idee dat ik in februari niet naar Australië hoef te vliegen”, vertelt de Oostenrijker eerlijk aan F1-Insider. Toch zal Marko de autosport op de voet blijven volgen. “Ik ben nu bezig om alles op de tv in te stellen, zodat ik nog steeds alle informatie heb die ik gewend ben. Zonder sectortijden en dat soort dingen is een race namelijk moeilijk te volgen.”

‘Zullen nog van Marko horen’

Hoewel Marko dus geniet van zijn pensioen, denkt Günther Steiner niet dat de voormalig adviseur helemaal klaar is met de Formule 1. “Ik had niet verwacht dat het zo zou gaan”, zei de oud-teambaas van Haas tegen Sport Krone “Ik dacht eigenlijk dat hij na volgend seizoen zijn pensioen zou aankondigen. Maar ja, hij wordt er niet jonger op, en het constante reizen in het Formule 1-circus eist op den duur zijn tol. Maar we zullen in de toekomst zeker nog meer hem horen – daar hoeven we ons geen zorgen over te maken”, aldus Steiner.

