Sergio Pérez blikt terug op zijn afscheidsgesprek met oud-Red Bull-teambaas Christian Horner. De Mexicaan werd in 2021 nog binnengehaald als de vervanger van de worstelende Alexander Albon, maar moest vier seizoenen later alweer zelf het veld ruimen en plaatsmaken voor Liam Lawson. Pérez waarschuwde de Britse teambaas toen echter al dat de aanstelling van de Nieuw-Zeelander de renstal niet zou helpen: ‘Ik zei toen tegen hem: ‘Wat ga je doen als het niet lukt met Liam?’’.

Sergio Pérez ging in 2021 aan de slag als de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Mexicaan pakte in zijn eerste jaar bij de Oostenrijkers gelijk bij de GP Azerbeidzjan de overwinning, en eindigde achter de twee Mercedes-coureurs als vierde in het kampioenschap. Een groot contrast met 2024, toen de Mexicaan niet verder kwam dan plek acht in het coureurskampioenschap. Pérez ging inmiddels door een vormdip, wat uiteindelijk ook leidde tot zijn vertrek bij Red Bull.

“In het openbaar was het erg moeilijk”, kijkt de Mexicaanse coureur in de Spaanstalige CRACKS-podcast terug op zijn laatste seizoen bij Red Bull. “Ik denk dat alleen iemand die mentaal zo sterk is, zoiets kan doorstaan.” De zesvoudig Grand Prix-winnaar kreeg uiteindelijk van oud-teambaas Christian Horner te horen dat zijn tijd bij de Oostenrijkers erop zat. De Mexicaan waarschuwde op zijn beurt dat de cyclus van tweede coureurs niet doorbroken zou worden met de komst van Liam Lawson.

Pérez blikt terug op dat laatste gesprek met Horner. “En ik herinner me toen het de laatste keer was… Bij mijn afscheid van Christian zei ik: ‘Hé Christian, wat ga je doen als het niet lukt met Liam?’ Christian antwoordde toen: ‘Nou, dan is er nog Yuki’. (Toen vroeg ik, red.): ‘En wat gebeurt er als dat niet werkt?’ (Toen antwoordde Horner, red.): ‘Nou, we hebben veel coureurs’. Ik zei: ‘Nou, je gaat ze allemaal gebruiken. Hij zei: ‘Ja, ik weet het’.”

Afleiding

Volgens de tegenwoordige Cadillac-coureur was zijn vertrek uiteindelijk een ‘afleidingsmanoeuvre’. “Christian had wat problemen, dus ik was ook een beetje een afleiding — ik was de grote afleiding”, vervolgt Pérez. “Niemand had het over iets anders dan mij, mijn prestaties, hoe slecht ik presteerde.” In februari van 2024 kwam Horner nog onder vuur te liggen vanwege aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag.

