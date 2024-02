Alexander Albon lanceerde maandag 5 februari het nieuwe seizoen met Williams Racing. Williams is onder leiding van James Vowles een ambitieus project dat zich komend seizoen wil gaan meten met de betere teams in Formule 1. Echter, met de aangekondigde transfer van Lewis Hamilton wordt Albon veel gelinkt aan een overstap naar Mercedes. Begint de tijd te tikken voor de Brits-Thaise coureur?

Terwijl de livery voor de gloednieuwe FW46 werd gepresenteerd – net als de racepakken en andere merchandise voor 2024 – vroegen veel fans zich af hoe lang Albon het nog volhoudt bij Williams. De 27-jarige coureur wil zelf niks kwijt over een potentiële overstap, de focus ligt nu op zijn Engelse werkgever. “Ik ben benieuwd hoe de FW46 zich verder ontwikkeld, ik kan niet wachten om te merken hoe sterk het team gegroeid is”, liet hij weten.

Alexander Albon is overtuigd van zijn eigen kunnen en wil dat het liefst bij Williams laten zien: “Ik denk dat ik een auto verdien die kan vechten voor podiums en overwinningen. Het liefst zou ik dat in een Williams doen.” Maar kan het team uit Grove hem een dergelijke auto leveren? “James Vowles is heel open over de ontwikkelingen”, bekent Albon. “Ik verwacht dat we in 2026-2027 mee kunnen vechten voor podiumplekken.”

De lange termijn

Toch is het eerst zien dan geloven voor de Brits-Thaise coureur. “Natuurlijk is Williams waar ik wil zijn”, verklaart hij. “Als ik hier wil blijven dan teken ik een contract voor de lange termijn. Het is alles of niets.” Als het aan teambaas Vowles ligt, blijft Albon ook nog heel lang plakken bij Williams. De Engelsman benadrukt dat zijn eerste rijder vastligt tot eind 2025. “Aan ons de taak om hem een auto te bieden die past bij een coureur van zijn kaliber”, zei hij maandag.

Met de onvermijdelijke stoelendans die in 2025 gaat plaatsvinden, is het nog maar de vraag of Alexander Albon zich daadwerkelijk wil binden aan Williams.