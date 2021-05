Ex-Formule 1-coureur Alexander Rossi had ‘geen idee’ wat hem overkwam toen hij in 2016 als rookie de Indy 500 won en hij ineens volop moest meedoen aan allerlei tradities en rituelen om zijn zege te vieren. “Ik stond daar alleen maar van: ‘wat gebeurt er in hemelsnaam?'”

Dat kwam, legt de Amerikaan uit, omdat hij zich daarvoor als coureur vooral op de Formule 1 had gericht en zodoende jarenlang in Europa had geracet. Toen hij in 2016 – na een kort Formule 1-avontuur met een handvol optredens in 2015 – naar Amerika terugkeerde om in de Indycars te racen, was hij dus toch een soort vreemdeling in eigen land. Ook wat de Amerikaanse autosport en alle tradities om dé Amerikaanse autosportklassieker betreft, de Indy 500.

Podcast: Alexander Rossi over de Indy 500, zijn zege en wat ‘the big race’ uniek maakt

“Het was voor mij niet alleen de eerste Indy 500 waar ik aan meedeed, maar ook de eerste waar ik bij was”, vertelt hij in de Paddockpraat Special-podcast van FORMULE 1 Magazine. “Een overwinning wordt in de Indycar ook heel anders gevierd dan in de GP3 en GP2 waarin ik daarvoor had geracet. En de Indy 500 was niet alleen mijn eerste overwinning, maar zelfs mijn eerste Indycar-podium.”

Rossi liet het dus maar over zich heen komen, stond er nogal verbaasd bij, wat koeltjes misschien ook. “Veel mensen haatten me toen daarom”, memoreert hij. “Ze dachten: ‘het boeit deze gast allemaal niet’. Nee, dat was het niet: ik had gewoon geen idee wat er gebeurde, was enorm in de war”, kan hij er nu wel om lachen. “Er waren ook allemaal mensen van de organisatie die riepen dat ik dit of dat moest doen!”

‘Weet nu wat het betekent’

“In hun verdediging: zij hadden ook niet eerder meegemaakt dat een rookie de race won.” De laatste die dat voor Rossi deed, was Helio Castroneves in 2001, al had hij daarvoor al wél races gewonnen in CART en Indycar. “Ze verwachtten echter dat ik wel wist hoe alles werkte, van de melk tot de krans die je krijgt tot de celebrities die je moet ontmoeten. Maar ik stond er alleen maar van: ‘wat gebeurt er in hemelsnaam, wat wil je van me?'”

Los van de wat awkward manier van feestvieren, heeft zijn zege op Indy de basis gelegd voor de rest van Rossi’s Indycar-carrière. “Het heeft mijn leven veranderd.” Sinds die eerste keer op Indy is Rossi verliefd op de race, het circuit, de tradities. Een tweede overwinning op de Brickyard heeft er vooralsnog echter niet ingezeten. “Maar als ik de Indy 500 nu nog eens zou winnen, zou het heel anders voelen”, is Rossi overtuigd. “Want nu weet ik wat het betekent.”

