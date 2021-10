Alfa Romeo was na afloop van de Grand Prix van Turkije teleurgesteld dat het een punt misliep, al helemaal omdat Antonio Giovinazzi een teamorder negeerde om teamgenoot Kimi Räikkönen voorbij te laten gaan. Het team was ervan overtuigd dat de Fin de snelheid had om tiende te worden, maar zat vast achter Giovinazzi.

Alfa Romeo zag dankzij Esteban Ocon, die veel tijd verloor omdat hij als enige tot de finish reed zonder een pitstop te maken, een kans om een puntje mee te nemen uit Turkije, maar dat moest dan wel van de snellere Kimi Räikkönen komen. De Fin zat achter teamgenoot Antonio Giovinazzi, die een minder goede pace had. Het team besloot daarop in te grijpen en gaf Giovinazzi de opdracht om van positie te wisselen, maar daar gaf de Italiaan geen gehoor aan. Giovinazzi gaf na de race aan dat hij ervan overtuigd was dat hij dat puntje kon pakken, maar dat het niet gebeurde zorgde voor wat frustratie bij Alfa Romeo, dat dus verwachtte dat Räikkönen wel dat punt had kunnen afsnoepen van Ocon.

“We verzochten ze om van positie te wisselen, maar op dat moment had Antonio de pace weer wat te pakken en besloot hij dat hij voor hem wilde blijven”, zegt hoofd track engineering Xevi Pujolar. “In die situatie hadden we misschien een paar ronden gehad waar we sneller konden zijn als een team. Het had nog maar een ronde geduurd of we hadden Ocon te pakken.”

“Het was voor het team niet ideaal”, vervolgt Pujolar over het negeren van de teamorder. “Ik begreep niet helemaal waarom we niet op dat moment van positie konden wisselen, want je kan aan het einde van de race, afhankelijk van de situatie, hoe dan ook weer die plaatsen wisselen. Het is belangrijk voor ons dat we punten scoorden, aangezien de pace van Kimi op dat moment sterk was.”