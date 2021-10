Het had volgens Esteban Ocon weinig gescheeld of hij had een lekke band opgelopen in de Grand Prix van Turkije. De Fransman haalde als enige coureur de finish zonder een pitstop te maken, al was duidelijk te zien dat er weinig over was van zijn intermediates.

Ocon reed net als Charles Leclerc en Lewis Hamilton langer door op de intermediates in de hoop de finish te halen zonder een pitstop te maken. Leclerc en Hamilton besloten met enkele ronden te gaan alsnog een pitstop te maken, maar Ocon bleef doorgaan. De Fransman verloor veel tijd in de laatste ronden, maar wist na een heroïsche rit met de zeer versleten banden alsnog als tiende over de finish te komen.

“We hebben de jongens van de pitcrew even wat rust gegeven, ze hebben dit jaar al genoeg pitstops gehad dus ik dacht laten we het eens zonder proberen!”, grapt Ocon na de race. “Maar op een serieuze noot: het was lastig op het einde. Nog een paar bochten en ik was dat puntje kwijt. Het is goed om beloond te worden, ik ben best blij dat ik dat punt heb kunnen pakken.”

Lees ook: Pirelli: ‘Hamilton had waarschijnlijk niet de finish gehaald’

“Nog één ronde en ik had een lekke band gehad”, vervolgt Ocon. “Het was een riskante zet, maar het pakte goed uit.” Alpine heeft sinds de tweede race van het seizoen, de Grand Prix van Imola, in elke race punten gepakt en dat ene puntje in Turkije zorgt er dus voor dat die reeks voortgezet wordt. Toch was het geen goed weekend voor Alpine aangezien Fernando Alonso na een hectische openingsronde puntloos op de zestiende plek eindigde. “Dat ene puntje heeft het een beetje gered maar we hebben wel wat werk te verrichten om op het niveau te komen van een paar races geleden. Daar moeten we dus aan werken voor Austin”, blikt hij alvast vooruit op de Grand Prix van de Verenigde Staten.