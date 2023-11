Alfa Romeo heeft de plannen gepresenteerd voor de veelbelovende junior-coureur Theo Pourchaire. De twintigjarige Fransman vist achter het net voor een zitje voor volgend jaar, maar volgens de teambaas zal Pourchaire een belangrijk onderdeel van het team zijn in 2024.

Pourchaire wordt al jarenlang gezien als een van de grotere talenten in de huidige generatie coureurs in de juniorenklasse. De Fransman maakt al sinds 2019 deel uit van de Sauber Academy, het opleidingstraject van het team dat nu nog Alfa Romeo heet. In 2021 maakte Pourchaire zijn debuut in de Formule 2 en werd daar vijfde met een paar overwinningen op zijn naam. Het jaar daarop was hij dé grote favoriet voor de titel, maar die ging toen volledig verrassend naar Felipe Drugovich. Dit jaar lijkt Pourchaire dan eindelijk op weg naar de titel: met nog één raceweekend te gaan staat de Fransman veertien punten voor op zijn enige overgebleven uitdager Frederik Vesti.

Derde coureur

Intussen heeft Pourchaire ook al een paar keer een vrije training gereden voor Alfa Romeo in de Formule 1. Maar ondanks dat zit een overstap naar de Formule 1 er voorlopig nog niet in: Alfa Romeo gaat volgend jaar verder met het duo Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. En dus moet er iets anders gevonden worden voor Pourchaire, al helemaal als hij de titel inderdaad wint. F2-kampioenen mogen namelijk niet door blijven gaan in die serie.

Alfa Romeo-teambaas Alessandro Alunni Bravi ziet daar echter geen enkel probleem in. “Ondanks dat we onze line-up voor 2024 al bevestigd hebben, zal Theo aanblijven als een van onze coureurs”, vertelt hij aan de media in Brazilië. “We zijn nu aan het kijken wat de beste optie is zodat hij in race-vorm kan blijven. Volgend jaar hebben wij gewoon drie coureurs, niet twee officiële coureurs en één reserve.”

Een van de opties is om Pourchaire in de Japanse Super Formula te laten racen. Red Bull stuurt haar junior-coureurs daar regelmatig heen om hen klaar te stomen voor de Formule 1. Pierry Gasly en Liam Lawson hebben allebei een seizoen in die competitie gereden in afwachting van een plekje in de Formule 1. “Dat is zeker een optie”, bevestigt ook Alunni Bravi. “Het is belangrijk dat coureurs die naar de Formule 1 willen zoveel mogelijk in single-seaters rijden. We weten dat de Super Formula samen met de Formule 2 het dichtst in de buurt komt. Dus natuurlijk is dit iets waar we naar kijken, maar er zijn erg veel dingen die we overwegen.”

Pech in Mexico

Pourchaire liet zijn gezicht dit jaar opnieuw zien in een Formule 1-auto. Tijdens de eerste vrije training in Mexico nam hij plaats in een Alfa Romeo. Helaas kreeg hij niet echt de kans iets te laten zien: vanwege een technisch probleem kon hij geen enkele ronde maken.

“Ik wil hem daar wel voor prijzen”, zegt Alunni Bravi. “Hij keek namelijk het hele jaar uit naar die sessie en heeft toen geen rondes kunnen maken vanwege een probleem met de auto. Maar hij bleef kalm, gaf de juiste informatie in korte, duidelijke berichten over de radio. Dus voor mij was het juist heel positief. Deze ervaring gaf hem de kans te laten zien hoe volwassen hij is. Hij krijgt in Abu Dhabi nog een kans, en die verdient hij ook echt.”

