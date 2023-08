Alfa Romeo heeft een officiële reprimande gekregen van de Formule 1. Het team had namelijk onduidelijke instructies gegeven aan Valtteri Bottas over zijn verantwoordelijkheden naar de pers.

Bottas werd donderdag op het matje geroepen door de stewards. De Fin zou zich namelijk niet op tijd gemeld hebben bij de pers voor zijn media-verplichtingen. Het probleem zat hem erin dat het team de planning van beide coureurs had gewisseld en dat niet op tijd aan Bottas door had gegeven. Het team legde uit dat Bottas ter compensatie wel langer was gebleven dan de andere coureurs om de gemiste tijd goed te maken. Ook gaf de Media Director van de FIA aan dat het de eerste keer is dat Bottas of het team zich hieraan schuldig maakte.

De stewards waren ontvankelijk voor deze uitleg en hadden ook wel door dat het gewoon een vergissing was. Toch heeft het team er wel een officiële berisping voor gekregen. Deze reprimande is de lichtste vorm van straf die gegeven kan worden. Het betekent in feite dat de overtreding dit keer door de vingers gezien wordt, maar dat de schuldige er wel op moet letten dat het niet nog een keer gebeurt. Het is zeldzaam dat zo’n reprimande omgezet wordt in een serieuze straf.

De andere Alfa Romeo-coureur, Guanyu Zhou, heeft een flinke serie wijzigingen aan de krachtbron van de auto gehad. Vier van de zes onderdelen van zijn motor zijn vervangen. Alleen de energy store en de control electronics zijn hetzelfde gebleven. Aangezien Zhou nog niet aan zijn limiet zat van het aantal vervangen onderdelen, krijgt de Chinees geen gridstraf voor de wijzigingen.

