Alfa Romeo was het ermee eens dat de Formule 1 besloot om niet te racen in de verraderlijke omstandigheden op Spa-Francorchamps, maar heeft wel kritiek geuit op de gang van zaken. Het team laat in een verklaring weten dat er helemaal geen race had moeten komen: “Deze uitkomst doet ons allemaal pijn.”

Spa-Francorchamps werd zondag geteisterd door de regen, wat het Formule 1-feestje flink zou vertoren. De start werd uitgesteld en na een onderbreking van ruim drie uur werden dan toch weer wat ronden gereden. Het bleven er echter slechts drie achter de safetycar, waarna de wedstrijdleiding de race opnieuw onderbrak en niet meer zou hervatten. Halve punten werden uitgedeeld, maar dat leidde juist tot meer verontwaardiging. Alfa Romeo heeft als eerste team in een verklaring aangegeven dat zij het eens waren met het besluit om niet te racen, maar dat het wel veel beter afgehandeld had moeten worden.

“Een grote dank aan de fantastische fans die uren de weerselementen trotseerden in afwachting van de racestart”, begint Alfa Romeo haar verklaring. “Met jullie geduld en toewijding zijn jullie de echte Drivers of the Day. Maandenlang keken we ernaar uit om weer volle tribunes met fans te zien die ons team en de sport steunen. Helaas konden we jullie gisteren geen show geven.”

“Het besluit om onder deze omstandigheden niet te racen was de juiste, in het belang van de veiligheid van de coureurs, de marshalls en de toeschouwers. De situatie had beter afgehandeld kunnen worden door überhaupt geen ‘race’ te hebben zoals we die gisteren zagen. Deze uitkomst doet ons allemaal pijn, maar met name de fans van de sport die niet de show kregen waar ze voor kwamen. We hopen dat er geleerd wordt van gisteren, zodat de manier waarop we opereren in de toekomst verbeterd kan worden en de fans van de sport in de positie gebracht worden die ze verdienen.”

Alfa Romeo sluit de verklaring af met nog een positief woordje voor de fans. “Nogmaals, onze oprechte dank gaat uit naar de fans. Jullie waren degenen die gisteren echt schitterden in Spa.”

