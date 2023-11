De overgang van Alfa Romeo naar Audi begint direct na de Grand Prix van Abu Dhabi. Het Italiaanse merk zal afscheid nemen van de sport, schijnbaar voorgoed. Toch gaat het nog even duren voordat de naam Audi op de wagens prijkt.

Het team dat nu nog Alfa Romeo heet, bevindt zich volgend jaar in een overgangsfase. Titelsponsor Alfa Romeo verlaat de Formule 1 namelijk aan het einde van dit seizoen. In 2026 gaat het team verder door het leven als Audi, met een nieuwe motor van de Duitse fabrikant. Maar hoe het team zal heten in de twee seizoenen daartussen is nog niet bekend.

Sauber, het team achter Alfa Romeo, maakt in ieder geval één ding duidelijk: Audi is volgend jaar nog niet de naamgever van het team. “Audi komt er pas bij in 2026”, vertelt teambaas Alessandro Alunni Bravi. “Commercieel gezien is het belangrijk om er in 2026 met een flinke knaller in te komen. Die betrokkenheid van Audi willen we niet verwateren. Dus we gaan eerst verder als Sauber, gebaseerd op de geschiedenis van die naam. De FIA zal rond 10 december de lijst met deelnemers van 2024 publiceren, en rond die tijd zullen wij ook doorgeven wat de teamnaam en de titel sponsoren van ons team zullen zijn.”

Afscheid van Alfa Romeo

Alfa Romeo zelf schreef in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi een emotioneel afscheid van het team en de Formule 1. Het Italiaanse merk trad in 2018 aan als naamgever van Sauber. In de afgelopen zes jaren kon het team maar moeilijk aan punten komen. De zesde plek bij de constructeurs vorig jaar was het beste resultaat van Alfa Romeo.

Na de coureurs, teambazen, partners, de FIA, de Formule 1 en de fans te hebben bedankt, zet de CEO van Alfa Romeo in het afscheidsbericht de deur toch nog op een kiertje. “Naar mijn bescheiden mening is de investeringswaarde van het werk dat we hier hebben gedaan de meest positieve in mijn hele carrière. Alfa Romeo heeft competitie in zijn DNA en zal zo snel mogelijk terugkeren om de fans spanning te brengen, als de omstandigheden goed zijn.”

Voor de laatste race zal de Alfa Romeo nog een speciale uitdossing krijgen. Het nummer zes zal groot op de auto zichtbaar zijn, verwijzend naar de afgelopen zes jaar. Ook zal in het Italiaans de zin “Alfa Romeo, voor altijd in ons hart” op de auto prijken.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi: tijdschema, historie en achtergronden

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik op de Grand Prix van Abu Dhabi