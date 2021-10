Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur vindt dat Lando Norris bestraft had moeten worden voor het rijden over de witte lijn bij de pit entry. Hij benadrukt dat de regels glashelder zijn in dit soort gevallen: “Je moet dan bestraft worden.”

Norris moest zich na de verloren race in Rusland bij de stewards melden voor de manier waarop hij de pits in reed. De Brit wilde een pitstop maken en volgde ook de witte lijnen, maar met slicks op het natte circuit schoot hij door, over de witte lijn, en keerde alsnog terug. Normaliter komt dat op een straf te staan, maar de stewards besloten Norris enkel een reprimande te geven. Tot ongenoegen van Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur, die vindt dat de stewards consequent hadden moeten zijn en hem een straf hadden moeten geven.

“Ik vind het erg jammer voor Lando, want hij had een fantastisch weekend in Sotsji”, zegt Vasseur tegen Motorsport.com. “Maar je kan de regels niet veranderen omdat je die gozer mag en hij het verdiende om te winnen. De regels zijn glashelder: ga je over de witte lijn, dan moet je bestraft worden. Het was vaak het geval terwijl het veel minder voorstelde, zoals met Tsunoda in Spielberg en met Räikkönen vorig jaar in Mugello.” Tsunoda kreeg twee keer vijf seconden tijdstraf voor het rijden over de witte lijn terwijl Räikkönen vorig jaar kostbare punten verloor toen een tijdstraf van vijf seconden hem van de achtste naar de negende plaats zette.

Lees ook: Montoya: ‘Balende Norris heeft wel bewezen dat hij de klus kan klaren’

“Het was zelfs nog erger onder deze omstandigheden”, stelt Vasseur. “Toen Tsunoda zijn banden op de witte lijn zette in Spielberg was dat niet eens een veiligheidskwestie of een kwestie van tijdswinst. Je gaat er niet sneller door, maar hij kreeg er wel een straf voor. Niemand klaagde daarover omdat de regels helder zijn: als je met je banden over die lijn gaat, dan krijg je een straf. Het voordeel voor Norris was enorm. In deze situatie was het óf vijf seconden verliezen, óf nog een ronde in de regen op de slicks, wat je misschien wel iets van 25 seconden kost.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 13 lees je alles over de Koude Oorlog tussen Mercedes en Red Bull. FORMULE 1 Magazine nr. 13 ligt donderdag in de winkel en bij abonnees op de mat, of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.