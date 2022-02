Alfa Romeo trekt pas op 27 februari aanstaande officieel het doek van de auto voor het komende Formule 1-seizoen. Dat is twee dagen na de eerste wintertest die van 23 tot en met 25 februari in Barcelona zal plaatsvinden.

Alfa Romeo heeft de datum woensdagochtend prijsgegeven via Twitter. Het team laat weten dat de C42 in Barcelona in een test-livery zal rijden. De definitieve kleurstelling wordt onthuld via een digitale lancering, met foto’s en video’s voor het publiek en de media. Dat zal dus gebeuren op zondag 27 februari.

Lees ook: Ferrari doopt 2022-auto om tot F1-75 ter ere van speciaal jubileum

Alfa Romeo gaat het seizoen in met een volledig nieuwe line-up met voormalig Mercedes-coureur Valtteri Bottas en voormalig Formule 2-coureur Guanyu Zhou. De Italiaans-Zwitserse renstal is het zevende team dat de datum voor de onthulling bekend heeft gemaakt. Alleen Red Bull, Williams en Haas hebben nog geen datum vrijgegeven.

Data onthullingen nieuwe Formule 1-auto’s

10 februari Aston Martin 11 februari McLaren 14 februari AlphaTauri 17 februari Ferrari 18 februari Mercedes 21 februari Alpine 27 februari Alfa Romeo

Wat is eigenlijk de marktwaarde van Max Verstappen? En wordt hij misschien wel de eerste Nederlandse sportmiljardair? In FORMULE 1 Magazine nr. 02 lees je een ‘marktanalyse’ van Max Verstappen, door drie bekende sportmarketeers. ‘Ik denk dat hij de succesvolste sportman ooit gaat worden in Nederland’. FORMULE 1 Magazine nr. 02 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!