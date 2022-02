Ferrari heeft een streep door de SF-typeaanduiding gezet die sinds 2015 vaste prik is, en noemt haar 2022-auto de F1-75 ter ere van een bijzonder jubileum.

Dat jubileum is dan dat het 75 jaar geleden is dat de eerste Ferrari-productieauto het levenslicht zag. Dat was de Ferrari 125 S, die op 12 maart 1947 in Maranello voor het eerst werd gestart door Enzo Ferrari.

“We vieren dit jaar dus dat onze eerste productieauto 75 jaar geleden de fabriek verliet”, vertelt Ferrari-bestuursvoorzitter John Elkann. “Onze Formule 1-auto voor 2022, de F1-75, is daar een eerbetoon aan.” De F1-75 wordt overigens op 17 februari aanstaande gepresenteerd, zo heeft het team al aangekondigd.

Ferrari breekt met deze benaming met recente traditie. Sinds 2015 werd elke Formule 1-bolide van Ferrari namelijk met SF aangeduid, verwijzend naar Scuderia Ferrari, zoals het team officieel in de boeken staat. Heel consistent was de cijferaanduiding achter het SF de afgelopen jaren niet. Zo zagen we, in volgorde, de SF15-T, SF16-H, SF71, SF90, SF1000 en – vorig jaar – de SF21 voorbijkomen.

