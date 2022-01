Ferrari heeft maandag op het laatste moment de testplannen in Fiorano moeten aanpassen. De renstal test deze week vier dagen op het privécircuit en zou in actie komen met de SF21 van 2021. Door onduidelijkheden rond de testreglementen heeft Ferrari nu voor een andere aanpak gekozen en gaat rijden met de SF71H uit 2018.

Charles Leclerc, Carlos Sainz en testcoureur Robert Shwartzman zijn deze week in Fiorano om te testen. Het team kondigde zondag aan de test te zullen afwikkelen met de SF21, maar door onduidelijkheden in het testreglement kwam het hier maandag op terug. In een statement verklaarde Ferrari dat het nog steeds in afwachting was van duidelijkheid vanuit de FIA. “We wachten op een update van de FIA over de regels omtrent het ’testen met vorige auto’s’. Daarom hebben we besloten om een SF71H uit 2018 in te zetten.”

Onduidelijkheid reglementen

Momenteel bestaat er onduidelijkheid rond de geldende regels. Het concept van het sportieve reglement voor 2022 stamt uit april 2021. Het reglement voor 2022 echter nog niet definitief geaccordeerd door de World Motor Sport Council. In die reglementen is een speciaal artikel opgenomen over tests. Daaruit valt op te maken dat de auto uit 2021 onder de noemer ’testen van huidige auto’s’ valt. Testen met die recente bolides is niet toegestaan. Wel mag er getest worden met de auto’s uit 2020, 2019 en 2018. Daarom heeft Ferrari gekozen om net als in de winter van 2021 te testen met de wagen uit 2018.

Teams zouden een verzoek hebben neergelegd bij de FIA om de regels omtrent het gebruik van de 2021-bolides. De teams zijn van mening dat door de grote reglementswijzigingen voor 2022 de auto’s uit het voorgaande seizoen weinig voordelen voor de ontwikkeling van de auto voor komend seizoen zullen opleveren. Omdat de FIA niet op tijd duidelijkheid geleverd heeft over de regels, is Ferrari genoodzaakt deze week de SF71H uit 2018 van stal te halen.