Charles Leclerc, Carlos Sainz en testcoureur Robert Shwartzman kruipen deze week achter het stuur van een Ferrari. Zij zullen op Fiorano, het testcircuit van de Scuderia, enkele testronden rijden met de SF21, de Formule 1-bolide van 2021.

Ferrari benadrukt dat het hier niet gaat om een verrassingsdebuut van de nieuwe bolide voor dit seizoen, die voorlopig nog onder codenummer 674 staat. Die zal pas op 17 februari onthuld worden. Het is voor Ferrari een traditie om het nieuwe seizoen te beginnen met enkele testdagen in Fiorano. Zo komen de coureurs, engineers en monteurs bij elkaar om weer in het ritme te komen.

Charles Leclerc, Carlos Sainz en testcoureur Robert Shwartzman zullen achter het stuur van de SF21 kruipen voor vier testdagen. Leclerc zal vandaag wat meters afleggen in de bolide waarmee hij vorig jaar één keer op het podium stond. Woensdag is het de beurt aan Sainz, die met de vijfde plaats bij de coureurs een beter seizoen had dan zijn teamgenoot, die zevende eindigde.

Shwartzman, die vanaf dit jaar testcoureur is voor Ferrari, mag vervolgens ook enkele ronden rijden. Het zal de eerste keer zijn dat de 22-jarige Rus officieel zijn taken als testcoureur uitvoert. Hij reed afgelopen december wel al in een Ferrari. Toen nam hij deel aan de Young Driver Test in Abu Dhabi, waar hij zowel in de Haas als de Ferrari stapte.

Leclerc en Sainz zullen 23 februari pas achter het stuur kunnen kruipen van de nieuwe bolide. Dan beginnen de testdagen in Barcelona. De teams krijgen drie dagen de kans om over het Circuit de Barcelona-Catalunya zoveel mogelijk ronden te rijden. Twee weken later krijgen ze nog eens drie dagen. Dan zullen de teams naar Bahrein trekken, waar een week na de testdagen al de eerste race van het seizoen plaatsvindt.