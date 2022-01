Ferrari heeft de datum aangekondigd waarop zij het doek trekken van de 2022-bolide. Dat doen zij op 17 februari, zes dagen voordat de testdagen in Barcelona van start gaan.

Waar de onthulling plaatsvindt, laat Ferrari nog in het midden. Het is het tweede team dat een datum heeft vastgeplakt op de bekendmaking van de nieuwe bolide voor het seizoen. Aston Martin kondigde onlangs al aan dat het op 10 februari de AMR22 onthult. Zij doen dat in het hoofdkwartier van Aston Martin Lagonda, in het Britse Gaydon.

Op 23 februari beginnen de testdagen in Barcelona. Dan kunnen de coureurs de simulator achterwege laten en de eerste echte meters met de nieuwe bolide rijden. Daar hebben ze drie dagen de tijd om op het Circuit de Barcelona-Catalunya zo veel mogelijk kilometers te rijden en belangrijke data te vergaren. Twee weken later krijgen ze nog eens drie testdagen. Die vinden dan plaats in Bahrein, waar een week later de Grand Prix verreden wordt.

