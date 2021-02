‘Alfa Romeo overweegt switch van Formule 1 naar Formule E’

Alfa Romeo, de huidige naamgever van het Sauber-team, kan eind 2021 wel eens uit de Formule 1 verdwijnen en daarna ‘elektrisch gaan’ met een overstap naar de Formule E. Dit als gevolg van een nieuwe merkstrategie voor Alfa Romeo van eigenaar Stellantis.

Dat bericht The Race, dat meldt dat Alfa Romeo’s autosportactiviteiten opnieuw overwogen worden als gevolg van de fusie begin dit jaar tussen het overkoepelende Fiat Chrysler Automobiles en PSA, waar Peugeot en Citroën onder vallen. Stellantis, zoals de verzamelnaam is voor deze nieuwe autogroep, denkt er daarbij volgens The Race serieus over na om met Alfa Romeo of Maserati de Formule E in te stappen.

De interesse voor de elektrische raceklasse komt natuurlijk niet vanuit het niets: zowel Alfa Romeo als Maserati werkt momenteel aan een aantal volledig elektrisch straatauto’s. Een entree van Alfa Romeo zou een waarschijnlijker optie zijn dan van Maserati. Dit ook omdat Alfa Romeo’s deal met het Formule 1-team van Sauber na 2021 afloopt.

Voor een instap in de Formule E moet daarbij vermoedelijk op z’n vroegst aan seizoen 2023/2024 gedacht worden. Stellantis ziet duidelijk toekomst in de elektrische raceklasse, want het is ook al met DS Automobiles in de Formule E actief. Met het team van Techeetah won het de afgelopen drie seizoenen de rijderstitel in de Formule E, en werd de afgelopen twee jaar ook kampioen bij de teams.

