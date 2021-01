Eerste datum presentatie 2021-auto bekend: Alfa Romeo toont de C41 op 22 februari

De eerste datum voor de presentatie van een 2021-auto is een feit: Alfa Romeo toont haar C41-bolide op 22 februari aan de wereld.

Dat heeft het team via social media bekendgemaakt. Alfa Romeo heeft daarbij ook bevestigd dat de presentatie in het Poolse Warschau plaats zal vinden, dit natuurlijk dankzij titelsponsor Orlen.

Opvallend is dat de nieuwe Alfa Romeo C41 als type-aanduiding krijgt, terwijl zijn voorganger uit 2020 de C39 was. De vermoedelijke reden is dat Alfa Romeo al met de C40 bezig was toen de oorspronkelijk voor 2021 bedoelde regelrevolutie naar 2022 werd uitgesteld – de C40 komt waarschijnlijk dus in 2022.

Alfa Romeo is zoals gezegd het eerste team dat bekend heeft gemaakt wanneer haar nieuwe bolide het levenslicht ziet. Aston Martin heeft ook al een tipje van de sluier opgelicht, door aan te geven dat het haar auto eveneens in februari presenteert – al heeft het nog geen datum genoemd.

