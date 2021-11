De 18-jarige Théo Pourchaire zal ook in 2022 in de Formule 2 rijden nu hij naast het zitje bij Alfa Romeo heeft gegrepen. Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur verlangt van zijn landgenoot dat hij dan kampioen wordt, maar hij zal, zo verzekert Vasseur, in 2022 ook zijn kansen in de Formule 1 krijgen.

Het nieuws dat Formule 2-coureur Guanyu Zhou het tweede Alfa Romeo-zitje kreeg was niet alleen slecht nieuws voor Antonio Giovinazzi, die zijn stoeltje moet afstaan aan de Chinees, maar ook voor Sauber Junior Théo Pourchaire. De Fransman was een van de kandidaten voor het zitje, maar uiteindelijk besloot het team voor de meer ervaren Zhou te gaan.

“Théo blijft in de Formule 2, we hebben de afgelopen weken een lange discussie gevoerd”, zegt Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur. “Hij heeft een fantastisch seizoen gehad in de Formule 2, maar we moeten niet vergeten dat hij achttien maanden geleden nog in de Formule 4 zat. De stap van de F4 naar de F3 was enorm en hij deed het daar goed. Datzelfde geldt voor de Formule 2. Hij heeft dit seizoen in Monaco gewonnen.”

Vasseur maakte eerder dit jaar al duidelijk dat hij ervoor waakte om Pourchaire te vroeg naar de Formule 1 te halen. “De auto is zo complex en je hebt maar zes testdagen voordat het seizoen begint. Het was gewoon te riskant geweest en te uitdagend om die stap nu te zetten. Het is veel beter om te focussen op de Formule 2 en dan zien we in de toekomst wel.”

Vasseur kan de Fransman in ieder geval wel iets beloven: “Théo zal zeker wat vrije trainingen rijden, evenals testdagen om hem op de toekomst voor te bereiden. Maar dan nog: als je in de Formule 2 rijdt, dan is het belangrijkste om het kampioenschap te winnen. Ik verlang van hem dat hij kampioen wordt in de Formule 2”, besluit de Alfa Romeo-teambaas.