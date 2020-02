Alfa Romeo heeft in de pitlane in Barcelona de C39, de auto voor 2020, voorgesteld. Onder grote belangstelling trokken Kimi Raïkkönen en Antonio Giovinazzi het doek van de nieuwe bolide.

Geen frivoliteiten bij Alfa Romeo. Het opzet was simpel, coureurs Giovinazzi en Raïkkönen trokken in de pitlane in Barcelona het doek van de bolide voor 2020. Alfa Romeo behoudt in 2020 de wit-rode kleurstelling, al is rood daarbij iets nadrukkelijker aanwezig.

Ook opvallend op de Alfa Romeo-auto voor 2020: Orlen. De Poolse olie- en tankstationketen maakte samen met reserve- en testcoureur Robert Kubica de overstap van Williams naar Alfa Romeo. Het is ook Kubica die de eerste testkilometers met de nieuwe Alfa Romeo mag maken, alvorens Antonio Giovinazzi ’s middags overneemt. Kimi Raïkkönen stap donderdag voor het eerst in.

