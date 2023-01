Alfa Romeo heeft afscheid genomen van haar titelsponsor, het Poolse oliebedrijf Orlen. Het Zwitserse team verliest Orlen aan AlphaTauri, maar heeft zelf weer een nieuwe sponsor gevonden in de vorm van Stake.

Het Poolse Orlen kwam in 2020 op de Formule 1-auto’s van Alfa Romeo te staan als onderdeel van de reserverol van Robert Kubica bij het team. Kubica reed regelmatig vrije trainingen namens Alfa Romeo en viel in 2021 bij de races op Zandvoort en Monza in voor Kimi Räikkönen, die vanwege een positieve coronatest de paddock niet in mocht.

Nu verliest Alfa Romeo Orlen aan een ander Formule 1-team: AlphaTauri. Daar is Orlen aangekondigd als hoofdpartner van het team waar Nyck de Vries en Yuki Tsunoda dit jaar voor rijden. Hierdoor verschijnt Orlen dit jaar op de AT04, welke op 11 februari vanuit New York gepresenteerd wordt. Het team laat wel weten dat Orlen terug te vinden zal zijn op de achtervleugel, evenals op andere plekken van de bolide. Ook zal de sponsor op de racepakken van De Vries en Tsunoda te zien zijn.

Lees ook: Alfa Romeo wijst nieuwe teamvertegenwoordiger aan

Ondertussen heeft Alfa Romeo zelf een andere titelsponsor gevonden in de vorm van online casino Stake. Het team heet vanaf heden officieel Alfa Romeo F1 Team Stake. In een persbericht spreekt Alfa Romeo van een ‘recordbrekende, meerjarige deal’.

Of de overstap van Orlen naar AlphaTauri nog gevolgen heeft voor Kubica, laten de teams niet weten. Wel melden Poolse media als Puls Biznesu dat dit het einde van de Formule 1-carrière van de 38-jarige Pool betekent.