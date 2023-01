Alfa Romeo heeft een nieuwe teamvertegenwoordiger aangesteld. Alessandro Alunni Bravi, algemeen directeur van Sauber, neemt deze rol op zich en moet ervoor zorgen dat CEO Andreas Seidl zich op zijn taken kan richten.

Bij Alfa Romeo zijn de zaken in het bestuur flink opgeschud door het vertrek van teambaas Frédéric Vasseur. De Fransman heeft Alfa Romeo ingeruild voor Ferrari en zette daarmee ook andere teambaastransfers in gang.

Zo haalde Sauber McLaren-teambaas Andreas Seidl binnen als nieuwe CEO, waardoor Andrea Stella bij McLaren de nieuwe teambaas is. Sauber zit nu zonder teambaas, maar heeft wel een teamvertegenwoordiger aangewezen. Alessandro Alunni Bravi gaat naast zijn taken als algemeen directeur van Sauber aan de slag als teamvertegenwoordiger.

Als teamvertegenwoordiger van Alfa Romeo-Sauber in de Formule 1 zal Alunni Bravi het team ‘in alle officiële functies tijdens raceweekends en buiten het circuit’ vertegenwoordigen. Daarnaast gaat hij met de technische en operationele afdelingen werken ‘om de groei en het succes van het team voort te zetten’ en ‘de interne en externe belanghebbenden van het team de waarde te bieden die het Alfa Romeo Formule 1-team altijd heeft gehad’.

Dit moet Seidl in staat stellen om zich meer te richten op zijn taak als CEO. Hij is daar verantwoordelijk voor de verdere groei van de Sauber Group en het verzekeren van succes op de korte termijn.

“Zijn enorme ervaring in de autosport heeft hem uitgerust met alle middelen om te slagen en zijn intieme kennis van het team, waarvan hij al meer dan vijf jaar deel uitmaakt, zal zorgen voor stabiliteit en continuïteit in onze vooruitgang”, zegt Seidl. “Terwijl Alessandro het team in het Formule 1-kampioenschap vertegenwoordigt, kan ik me concentreren op de groei van de Sauber Group en me voorbereiden op de uitdagingen en kansen die ons te wachten staan. Ik dank Alessandro voor zijn geloof in onze visie en verwelkom hem in deze extra functie.”