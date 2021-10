Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur verwacht niet dat Formule 2-coureur Oscar Piastri in 2022 voor zijn team zal rijden. Hij benadrukt dat hij de Australiër een talent vindt dat in de Formule 1 succesvol kan zijn, maar weet ook dat hij onderdeel uitmaakt van de Alpine Academy.

Piastri wordt de laatste tijd genoemd als mogelijke kandidaat voor het Alfa Romeo-zitje naast Valtteri Bottas voor 2022. De 20-jarige Australiër werd in 2019 kampioen in de Formule Renault en kroonde zichzelf een jaar late tot kampioen in de Formule 3. Nu staat Piastri er ook nog goed voor om kampioen te worden in de Formule 2, al zijn er nog twee rondes in het kampioenschap te gaan. Wat een stap naar Alfa Romeo zou bemoeilijken is het feit dat Piastri onderdeel uitmaakt van de Alpine Academy. Datzelfde geldt voor een van de andere kandidaten voor dat zitje, Guanyu Zhou. Hoewel Piastri op papier de beste kandidaat zou zijn, ziet Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur het niet zo snel gebeuren dat de Australiër volgend jaar voor zijn team rijdt.

“Oscar doet het erg goed en was de afgelopen weekenden zeer consistent, maar voor zover ik weet is hij verbonden aan Alpine”, zegt Vasseur. Het zou volgens de Fransman niet logisch zijn voor Alpine om Piastri zomaar te laten vertrekken. “Als je in een jonge coureur investeert en een langetermijnprogramma met hem hebt, dan zie ik het nut er niet van in om hem naar een ander team te laten gaan, dat zou vreemd zijn.”

Lees ook: Leclerc neemt het op voor Piastri: ‘Verdient plekje in de F1’

Toch erkent Vasseur dat Piastri een talent is dat in de Formule 1 hoort. “Hij doet het echt heel goed en het is kristalhelder dat hij een van de beste coureurs van het veld is. Hij deed het vorig jaar ook al geweldig door tot de laatste race te vechten”, doelt Vasseur op de spannende titelstrijd in de Formule 3, waar hij zich in de laatste race tot kampioen kroonde. “Hij is een van de jonge coureurs die absoluut succesvol zal zijn in de Formule 1”, oordeelt de Alfa Romeo-teambaas.