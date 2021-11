Alfa Romeo is van plan om na de Grand Prix van Brazilië een besluit te nemen over het tweede zitje voor 2022. Teambaas Frédéric Vasseur benadrukt dat het team geen overhaaste beslissing wil nemen, maar als er wat bekend is dan zal dat direct aangekondigd worden.

Nadat Kimi Räikkönen had aangekondigd dat hij er na dit jaar mee zou stoppen, maakte Alfa Romeo bekend dat Valtteri Bottas zijn landgenoot zou vervangen bij het team. Bottas heeft een meerjarige deal met het team getekend in de hoop dat de Fin Alfa Romeo wat meer naar voren kan brengen, maar wie zijn teamgenoot wordt is nog niet bekend. Meerdere Formule 2-coureurs worden overwogen, maar ook Antonio Giovinazzi zou nog kans maken om zijn zitje te behouden. Lange tijd bleef het stil rondom het tweede zitje voor 2022, maar teambaas Frédéric Vasseur verwacht binnenkort nieuws te hebben.

“We zullen een besluit nemen nu wij wat minder in de spotlights staan om verschillende redenen, zegt Vasseur, doelend op het klappen van een mogelijke overname door Andretti. “We zullen ergens in de komende dagen een besluit nemen, waarschijnlijk na Brazilië.”

Antonio Giovinazzi gaf donderdag al aan dat het ‘niet ideaal’ is dat hij nog steeds niet weet waar hij aan toe is. “Hopelijk weten we binnenkort meer en is het goed nieuws, dan weten we in ieder geval wat er gaat gebeuren”, zei Giovinazzi. “Dat zou beter zijn voor iedereen binnen het team. Het is zeker niet makkelijk, maar ik kan er niets aan doen.”

De Italiaan moet echter nog even geduld hebben. “We moeten kalm blijven”, maakt Vasseur alvast duidelijk dat er geen overhaaste beslissingen genomen zullen worden. “We zullen snel een besluit nemen en jullie zullen geïnformeerd worden op het moment dat er wat besloten is.”