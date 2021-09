Alfa Romeo weet nog niet zeker of Kimi Räikkönen na zijn positieve coronatest in Zandvoort volgende week al in Italië weer kan racen. Teambaas Frédéric Vasseur zegt dat ze bij de lokale autoriteiten in Italië moeten controleren of hij op Monza in actie mag komen.

Vanochtend maakte Alfa Romeo bekend dat Kimi Räikkönen na de vrijdagtrainingen niet meer in actie zou komen op Zandvoort. Hij was positief getest op het coronavirus en mocht dus niet meer in de paddock verschijnen.

“Hij voelt zich prima”, zegt Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur. “Hij was meer dan teleurgesteld over de situatie, maar hij heeft geen symptomen. Nu zit hij in quarantaine. Voor nu is hij in orde.” Ook de fysio van Räikkönen is in quarantaine gegaan. Volgens Vasseur zijn er verder geen andere personeelsleden in quarantaine gegaan. “We hebben niet zoveel nauw contact, we dragen de hele dag mondkapjes. We volgen het FIA-protocol en die van de lokale autoriteiten.”

Nu rest nog wel de vraag of Räikkönen volgende week wel weer in kan stappen voor de Grand Prix van Italië. “Hij is gevaccineerd, dus wat dat betreft zit het goed. We moeten het bij de lokale autoriteiten in Italië controleren”, legt Vasseur uit. “Hij zal dan eerst een negatieve coronatest moeten kunnen overleggen. Dat is de eerste stap, daarna controleren we het bij de lokale autoriteiten in Italië.”

Lees ook: Kubica vervangt Räikkönen voor GP Nederland na positieve coronatest

Alfa Romeo besloot reservecoureur Robert Kubica op te roepen als invaller van Räikkönen. Hij zal zondag zijn eerste Formule 1-race sinds 2019 rijden, maar heeft daarvoor dus een stuk minder tijd om zich voor te bereiden. In de derde vrije training klokte hij een 1:12.162, goed voor een negentiende tijd. “Hij heeft al wat vrije trainingen gedaan met ons”, aldus Vasseur. “Hij is er klaar voor, maar Zandvoort is zeker niet het makkelijkste circuit om weer even in de auto te springen. Hij moet er vooral van genieten. Er is nog een lange weg te gaan tot aan zondagmiddag. We moeten het stap voor stap aankijken. Het is niet het makkelijkste weekend om vanaf VT3 in te stappen.”

In de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine lees je alles over de Grand Prix van Nederland! De Zandvoort Special ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!