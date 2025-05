Het Grand Prix-weekend van Miami staat op het punt van beginnen. Veel teams reizen af naar de Amerikaanse race met een speciale livery voor hun auto. Zo heeft Racing Bulls een knalroze versie van hun bolide meegenomen, kiest Sauber voor een ‘kunstzinnig’ uiterlijk, en eert Ferrari sponsor HP met een speciale livery. Mercedes neemt ondertussen een eenmalige livery mee voor F1 Academy-coureur Doriane Pin.

LEES OOK: Marko ziet nadeel voor Red Bull in Miami: ‘Meer in het voordeel van McLaren’

Bekijk alle speciale liveries voor de GP Miami hier:

Racing Bulls

Coureurs Isack Hadjar en Liam Lawson onthullen de speciale roze livery van Racing Bulls (Red Bull Content Pool)

Racing Bulls kiest voor een roze uiterlijk van hun bolides tijdens de GP Miami. De livery is geïnspireerd door ‘The Summer Edition’-verpakking van het energiedrankje van Red Bull (Foto’s: Red Bull Content Pool).

Ferrari

Ferrari eert met hun eenmalige livery sponsor HP. De Scuderia vieren zo het eenjarig jubileum van de samenwerking met het technologiebedrijf (Foto’s: Ferrari)

Sauber

Sauber kiest niet voor een andere kleur tijdens de GP Miami, maar wel voor een ‘kunstzinnig’ patroon (Foto’s: Sauber).

Mercedes

Mercedes heeft een speciale livery meegenomen voor de bolide van hun F1 Academy-coureur Doriane Pin, want ook tijdens dit weekend mag de opstapklasse weer racen (Foto: Mercedes).

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.