Red Bull-adviseur Helmut Marko blikt alvast vooruit op de GP Miami, en ziet één groot nadeel voor zijn team tijdens het Amerikaanse raceweekend. Het wordt namelijk naar verwachting behoorlijk heet tijdens het Grand Prix-weekend, omstandigheden waaronder de McLaren-bolide beter gedijt dan de RB21. Marko hoopt dat Red Bull, voorafgaand aan het Europese gedeelte van de F1-kalender, dit aspect kan verbeteren.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Saoedi-Arabië sloeg McLaren tijdens de vrije trainingen nog een gat met de concurrentie. Zo was Max Verstappen acht tienden langzamer dan de twee McLaren-coureurs tijdens VT3, maar pakte, zodra de temperaturen op Jeddah naar beneden gingen, later op de dag de polepositie.

LEES OOK: Weerbericht GP Miami: Hoge temperaturen en kans op nieuwe regenrace

Hoge temperaturen

Volgens adviseur Helmut Marko zit daar dan ook het grootste probleem voor Red Bull tijdens het aankomende hete Grand Prix-weekend in Miami. “We verwachten vooral hogere temperaturen (in Miami, red.), en op papier is dat geen voordeel voor ons”, schrijft Marko zich in zijn Speedweek-column. “In Jeddah zaten we acht tienden achter McLaren in de derde vrije training, in aanzienlijk warmere omstandigheden dan later in de kwalificatie.”

“Wij en de andere tegenstanders verwachtten dat McLaren bij iedereen weg zou rijden. Maar dat gebeurde niet. In Miami verwachten we nog steeds dat de omstandigheden meer in het voordeel van McLaren zullen zijn”, aldus Marko. De kwalificatie begint in Miami om 16:00 uur lokale tijd, wanneer het volgens de laatste weerberichten rond de 28 graden Celsius zal zijn.

LEES OOK: Helmut Marko bijgedraaid: ‘Hadjar is revelatie van de Formule 1’

Marko adviseert daarom zijn eigen team alvast om de prestaties in hogere temperaturen te verbeteren voordat de Europese tak van het seizoen begint. Naar verwachting zullen zomerse temperaturen namelijk een constante bedreiging vormen in Europa. “Onze taak op dit moment is om een breder werkvenster voor onze raceauto te ontwikkelen. En om bepaalde zwakke punten van de auto te verminderen voor de races in Europa om zo de basissnelheid van de auto te verbeteren,” concludeert de Oostenrijker.

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.