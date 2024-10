Ben jij fan van Michael Schumacher? En heb je een paar miljoen te besteden? Dan heeft veilinghuis RM Sotheby’s dé auto voor jou! Binnenkort gaat de 248 onder de hamer, de allerlaatste Ferrari van de Duitse racelegende. Michael Schumacher gebruikte dit rode racemonster in het seizoen van 2006, zijn laatste jaar met de Scuderia en tevens het laatste seizoen voor zijn (eerste) pensioen.

Het gaat hier om chassis 254, de auto waarmee Schumacher het polepositionrecord van Ayrton Senna wist te verbreken (65). De 248 wordt aangedreven door een atmosferische Ferrari V8 – de eerste sinds 1964. Hoewel Michael Schumacher nooit het wereldkampioenschap wist te winnen met deze Ferrari, behaalde hij wel zeven Grand Prix-overwinningen – evenveel als Fernando Alonso, die dat jaar de titel pakte. RM Sotheby’s beschrijft de 248 dan ook als ‘een meesterwerk.’

‘Top van de piramide’

“In de wereld van de autosport staat de naam van Michael Schumacher synoniem voor het toppunt van racen”, aldus Shelby Myers, hoofd verkoop bij het Canadese veilinghuis. “Bovendien definieert een auto als de 248 echt zijn nalatenschap. Er zijn wagens waarmee hij een paar races won, maar dit is een van de belangrijkste Ferrari’s uit het Michael Schumacher-tijdperk.”

“Het staat buiten kijf dat de auto’s waarmee daadwerkelijk geracet is, het meest gewild zijn onder verzamelaars”, legde Myers uit. “Wat dat betreft staat chassis 254 echt bovenaan de piramide. Er is nog nooit iets met de Schumacher-naam in de openbare verkoop gekomen met meer overwinningen of podiumplaatsen. In zijn laatste seizoen bij Ferrari definieerde deze auto de nalatenschap van misschien wel de grootste coureur uit de geschiedenis, rijdend voor een van de meest legendarische automerken aller tijden. Het kan echt niet beter.”

