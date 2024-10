In 2025 worden er een aantal nieuwe regels doorgevoerd in de Formule 1. Dat maakte de World Motor Sport Council (WMSC) donderdag bekend. De opvallendste wijziging is het schrappen van het punt voor de snelste raceronde. Volgens de meeste coureurs is dat geen verkeerde keuze. Een interessanter alternatief zou een bonuspunt voor pole position zijn, denkt Carlos Sainz.

“Ik vond altijd dat het punt voor de snelste raceronde overbodig was,” zei Carlos Sainz donderdag op een persconferentie. “Vaak gaat dat punt gewoon naar degene die nog een pitstop kan maken voor het einde van de race; het laat totaal niet zien wie de snelste is.” Volgens de Spanjaard is een bonuspunt voor pole position veel interessanter. “Daar hecht iedereen pas echt veel waarde aan,” legde hij uit. “Als coureur is het ook veel leuker om dan de snelste te zijn – je hebt misschien meer risico’s genomen en alles op alles gezet om de pole te pakken. In een veld waarin niet één auto alle pole positions pakt, is dat wel interessant.”

Esteban Ocon, die ook aanschoof in de persconferentie, vindt het belonen van pole position eveneens een goed alternatief. “Voor ons als coureurs is het heel belangrijk om vanaf pole te starten,” legde hij uit. “Het geeft veel voldoening, terwijl je in de race juist bezig bent met racen en niet met het zetten van de snelste tijd. Een bonuspunt voor pole position zou een veel mooiere beloning zijn.”

‘Vond het wel leuk’

“Ik weet niet waarom ze de regels hebben aangepast,” reageerde Lando Norris tot slot. “Ik vond het extra punt voor de snelste raceronde altijd wel leuk. Zo heb je altijd de optie om voor iets anders te vechten. Het brengt ook risico’s met zich mee – een late pitstop kan natuurlijk altijd fout gaan. Ik begrijp het niet zo goed, ik had het niet per se willen veranderen.”

Norris verloor in Singapore nog het punt voor de snelste raceronde doordat Daniel Ricciardo op het laatste moment naar binnen kwam voor nieuwe banden. “Als dat soort dingen vaker gebeuren, snap ik wel dat je de regel schrapt,” vervolgde Norris. “Maar ik vond het nog geen reden om het systeem meteen te veranderen. Als ik de wereldtitel aan het eind van de rit op één punt misloop, dan ligt het heus niet daaraan,” zei hij later. “Dan zijn er andere momenten aan te wijzen waar we het hebben laten liggen.”

