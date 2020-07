Allison: ‘Ferrari belast door druk van Formule 1-erfgoed’

De technisch directeur van Mercedes, James Allison, denkt dat zijn voormalig werkgever Ferrari belast wordt door de druk van haar Formule 1-erfgoed. Volgens Allison zorgt die druk ervoor dat de teambazen alleen aan de korte termijn waardoor het team op ‘een dwaalspoor’ komt.

Allison heeft tweemaal voor Ferrari gewerkt: zijn eerste termijn was tijdens de Schumacher-periode, de tweede liep van 2013 tot en met 2016. De Italiaanse renstal kent een lastige seizoensstart na een goede tweede seizoenshelft in 2019. Daardoor komt er steeds meer druk te liggen op teambaas Mattia Binotto, maar volgens Allison is de druk die op Ferrari ligt juist onderdeel van het probleem.

“Werken voor Ferrari is in veel opzichten een onvervalste vreugde”, zegt Allison. “Maar het land staat zo achter het team, het is een groot merk, de geschiedenis en erfgoed van Ferrari zijn zo belangrijk dat je ook voelt dat je deel uitmaakt van iets dat heel belangrijk is en dat is echt een kracht voor die groep”, aldus de Brit, die nog eerst positief begint.

“Maar het is waarschijnlijk ook de grootste last die ze dragen, want samen met de genegenheid en vreugde die het land deelt in de successen van Ferrari komt er veel druk kijken als het slecht gaat”, benadrukt Allison. “En die druk wordt van buitenaf door de media op een veel intensievere manier uitgevoerd dan bij enig ander Formule 1-team. Dat zorgt ervoor dat het team beslissingen op de korte termijn neemt en deze kunnen het team op een dwaalspoor brengen, in plaats van het opbouwen van sterktepunten voor de komende jaren”, aldus Allison.