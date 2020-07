FIA: ‘Geen indicatie dat Mercedes illegaal onderdelen heeft geleverd aan Racing Point’

De FIA zegt dat er geen indicatie is dat Mercedes zich schuldig heeft gemaakt aan het illegaal leveren van onderdelen aan Racing Point. Het is volgens Nikolas Tombazis van de FIA niet een discussie wat er gebeurd is, maar of wat er gebeurd is in strijd is met de reglementen.

Renault diende na de Grand Prix van Steiermark een protest in tegen Racing Point voor het kopiëren van de Mercedes W10 uit 2019. De FIA legde daarop beslag op de brake ducts van Racing Point en verzocht Mercedes om de brake ducts van de W10 te leveren. De brake ducts stonden in 2019 niet op de lijst van ‘vermelde onderdelen’ in het sportief reglement, wat betekent dat de teams deze onderdelen zelf gemaakt moeten hebben, maar wel in 2020. Daardoor zou het niet illegaal zijn voor Mercedes om de informatie te delen en voor racing Point om die informatie te ontvangen.

“Ik denk dat er in dit geval niet een grote discussie zal zijn over wat er is gebeurd”, zegt Nikolas Tombazis van de FIA tegen Autosport. “De discussie zal vooral gaan over de vraag of wat er gebeurd is in strijd met de reglementen is of niet. Ik denk niet dat we detectives moeten zijn. Ik denk dat we meer filosofen of advocaten moeten zijn, maar geen detectives”, aldus Tombazis.

Geen indicaties

Volgens Tombazis zou het alleen een probleem worden voor Mercedes als zij onderdelen hebben geleverd die wél op de lijst stonden. “Als er een overdracht plaatsvond van intellectueel eigendom van een onderdeel op de lijst, dus als Mercedes bijvoorbeeld een voorvleugel heeft gegeven aan Racing Point, een onderdeel dat vorig jaar op de lijst stond, kun je nooit beweren dat dit in lijn is met de reglementen”, aldus Tombazis.

“In dat geval zou Mercedes zwaar medeplichtig zijn”, verduidelijkt Tombazis. “Maar voor alle duidelijkheid: wij hebben geen indicaties dat dat het geval zou zijn. Als de informatie überhaupt al gedeeld werd, was dat voor een onderdeel dat niet op de lijst stond. Ik denk niet dat Mercedes daarbij betrokken is”, concludeert Tombazis.