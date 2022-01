Fernando Alonso denkt dat Alpine er op dit moment beter voor staat dan vorig jaar. Dat is echter nog geen reden om achterover te leunen: “We hebben nog wel enkele zaken op te lossen.”

Alpine hoopt weer een stap naar voren te kunnen zetten na een prima seizoen. Het Franse team kende met de zege van Esteban Ocon in Hongarije en de derde plek van Fernando Alonso in Qatar enkele onverwachte hoogtepunten, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plek bij de constructeurs. Het was dan ook een wisselvallig seizoen voor het team, ondanks het feit dat zij in de meeste races wel met beide auto’s punten scoorden.

Volgens Fernando Alonso staat Alpine er op dit moment beter voor dan vorig jaar, toen het zich voorbereidde op het seizoen. “We hebben nog niet alle problemen opgelost, maar iedereen zal daar wel een andere mening over hebben”, zegt Alonso tegen Motorsport.com. “Ik kan uit mijn ervaring met andere teams vertellen dat we op sommige vlakken zwak zijn, maar op andere vlakken weer heel sterk. Je probeert altijd het team sterker te maken om beter voorbereid het nieuwe seizoen in te gaan.”

Lees ook: Alonso: ‘Moeten deze winter harder werken dan normaal’

“We zijn nu in een betere vorm dan in maart, maar we hebben nog wel enkele zaken op te lossen”, vervolgt Alonso. Met name op het gebied van de krachtbron kan het team wat stappen vooruitzetten, denkt de Spanjaard. “Dat is waarom we een nieuw project hebben. We moeten ook het gat op het vlak van de aerodynamica dichten. Het is lastig om te weten wat het gat is, dus we moeten het op dit moment alleen doen met hoop. Maar dat geldt voor iedereen. Het is voor iedereen onbekend terrein”, aldus Alonso.