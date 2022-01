Fernando Alonso stelt dat de coureurs deze winter ‘harder moeten werken’ dan andere winters. Met de nieuwe regels en bolides moeten zij meer tijd doorbrengen in de simulator en met het team: “Maar de voorbereiding zal niet heel anders zijn.”

Dankzij de nieuwe technische regels zullen de bolides er dit jaar heel anders uit zien. De nieuwe regels zijn erop gemaakt dat de coureurs beter in staat moeten zijn om te racen door een verlaging van de vuile lucht die de auto’s genereren. In eerste instantie werd nog geschat dat de auto’s enkele seconden per ronde langzamer zouden zijn, maar volgens de FIA zou het verschil na meer tests slechts een seconde zijn. Het is een drukke winter voor de teams, al is de werkwijze volgens Fernando Alonso niet anders dan andere winters.

“Ik denk niet dat de voorbereiding heel anders zal zijn”, zegt Alonso. “Het hangt meer af van de performance van onze auto en het werk in de simulator. Dan moeten we nog werken aan de wintertests. Na drie of vier races heb je de auto wel onder de knie, evenals de regels. Daarna bepaalt de performance van de auto wel wat voor resultaten je behaalt.”

“Wat betreft het aanpassen valt het dus wel mee”, vervolgt Alonso. “Het is gewoon een kwestie van hard werken. Harder dan alle andere winters omdat we meer tijd in de simulator en samen met het team moeten doorbrengen.”

Met het vertrek van Kimi Räikkönen is de 40-jarige Alonso nu de oudste van het stel. Dat zorgt voor een andere training om voorbereid te zijn op het nieuwe seizoen. “Ik train nu natuurlijk heel anders dan toen ik 23 was”, legt Alonso uit. “Je moet meer trainen, meer rekoefeningen doen, een ander eetpatroon volgen… je moet veel dingen anders doen om in dezelfde vorm te komen. Ik ben er klaar voor om dat te doen”, aldus de Spanjaard.

