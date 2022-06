Het had de middag van Fernando Alonso kunnen worden, maar het eindigde voor de Spanjaard in een teleurstelling in Canada. De zevende plaats en zes punten heeft hij wel in de pocket, maar bij de Alpine-coureur heerst het gevoel dat er meer in zat, zeker als er geen probleem met het batterijsysteem was geweest.

Na een indrukwekkende kwalificatie begon Alonso van de tweede plek in Canada, waar hij had gehoopt om polesitter Max Verstappen bij de start te verschalken maar daar niet in slaagde. Vervolgens had Carlos Sainz geen moeite om zijn landgenoot in te halen. De eerste virtuele safetycar bood een goede kans voor een ‘gratis’ pitstop, maar Alonso en Sainz reden door.

Tien ronden later kwam Alonso opnieuw niet naar binnen tijdens de VSC, dit keer omdat de timing niet meezat. De VSC kwam namelijk net na de pitingang en was vervolgens voor het einde van de ronde voorbij. Door deze samenloop kwam Alonso nog achter zijn teamgenoot Esteban Ocon als zevende over de streep.

Lees ook: Verstappen houdt Sainz in spannende slotfase GP Canada nipt van eerste zege af

“We hadden pech met de virtuele safetycar”, verzucht Alonso. “Toen we besloten om binnen te komen was het een beetje te laat, net nadat de safetycar voorbij was. We besloten om door te rijden. Tien seconden meer waren genoeg geweest, opnieuw waren de coureurs achter ons gelukkiger”, moppert de tweevoudig wereldkampioen.

Dat was volgens Alonso echter niet het grootste probleem. Dat kwam namelijk pas in ronde 20. “Ik had een probleem met het batterijsysteem. Ik was aan het clippen in het midden van de rechte stukken, ik verloor zo iets van acht tienden van een seconde per ronde en moest echt over de limiet van de auto rijden in de bochten.”

“Het was positief dat de auto erg snel was”, bekijkt Alonso het van de positieve kant. “Zonder het motorprobleem waren we derde geweest op dat moment van de race, vóór Lewis (Hamilton, red.). We manageden het gat naar Carlos en Verstappen. Zonder motorprobleem was een derde of vierde plaats mogelijk, zelfs met de safetycar”, aldus Alonso.

Update: Alonso heeft van de stewards een tijdstraf van vijf seconden gekregen voor het weaven (heen en weer slingeren) in de laatste ronde om Valtteri Bottas achter zich te houden. Hij zakt daardoor terug tot de negende plaats.

Foto: Motorsport Images