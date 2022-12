Fernando Alonso vreest de dag dat zijn Formule 1-carrière er definitief op zit. Hij heeft voor daarna ‘geen Plan B’ en hij wil er niet aan denken om thuis op de bank te hangen: “Dat maakt me bang.”

Alonso denkt voorlopig nog niet aan stoppen. Bij Aston Martin heeft de ervaren Spanjaard een meerjarig contract getekend en hij heeft er geen geheim van gemaakt dat hij nog zo’n twee tot drie jaar langer door wil gaan.

Aan al die jaren in de Formule 1 zal uiteindelijk een einde komen, een moment waar Alonso voor vreest. “Ik heb geen Plan B”, zegt Alonso tegen Auto, Motor und Sport. “Ik ben mijn hele leven coureur geweest en ik ben alleen goed in deze discipline omdat ik niets anders geleerd heb.”

Alonso, wiens leven ‘altijd gewijd’ is geweest aan de autosport, wil er dan ook niet aan denken om na de Formule 1 volledig afscheid te nemen van de autosport. “Het beste wat ik kan doen is rijden. Als ik op een dag moet stoppen met de Formule 1, dan zal ik wat andere races doen. Een overwinning in de Dakar, dat zou een andere uitdaging zijn omdat niemand dat ooit heeft gedaan. Maar thuis zitten? Dat maakt me bang.”

Een andere optie zou een rol als teambaas of directeur zijn. Maar dat ziet Alonso niet zitten. “Ik wil nu nog geen deuren dichtgooien, maar op dit moment staat dat niet hoog op mijn verlanglijstje”, maakt de Spanjaard duidelijk. “Ons werk houdt ook in dat je veel moet reizen. Dat accepteer je dan omdat je werk doet waar je van houdt. Als ik zou moeten reizen om iets te doen waar ik niet zo goed in ben, zou mijn innerlijke batterij snel leeglopen”, besluit de tweevoudig wereldkampioen.