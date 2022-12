Fernando Alonso is teleurgesteld door het gebrek aan verandering in de Formule 1, ondanks de nieuwe technische en financiële regels. De tweevoudig wereldkampioen stelt vast dat er ‘net als de afgelopen jaren’ slechts twee teams in staat zijn om races te winnen en dat het gat tussen de topteams en het middenveld ‘nog steeds te groot’ is.

Alonso keerde vorig jaar terug in de Formule 1 in de hoop weer om podiumplaatsen en zeges te strijden. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de Formule 1 toen al de nieuwe technische regels zou introduceren, maar deze werden vanwege de coronapandemie uitgesteld.

Dit jaar gingen die nieuwe regels dan van kracht, maar na 22 races was Alonso teleurgesteld door het gebrek aan verandering in het speelveld. “De nieuwe regels waren een van de redenen dat ik terugkwam”, zegt Alonso in gesprek met Auto, Motor und Sport. “En ja, het was een beetje teleurstellend voor iedereen om te beseffen dat er niet veel veranderd is.”

Lees ook: ‘Kijk naar Alonso: tijdperk Verstappen kan er na twee titels al wel eens op zitten’

Alonso stelt vast dat er ‘hooguit twee teams zijn die races kunnen winnen’. “Net als de afgelopen jaren”, baalt de tweevoudig wereldkampioen. Bovendien vindt Alonso dat het gat tussen de drie topteams en het middenveld ‘nog steeds te groot’ is. “In de helft van de races eindigen we op een ronde van de winnaar”, verzucht Alonso. “Daarom hebben we nog niet het resultaat bereikt dat de Formule 1 voor ogen had toen het met de regels begon.”

Alonso verwacht niet dat er zomaar iets zal veranderen aan dit beeld. “Ik denk niet dat het budgetplafond een grote impact zal hebben. Het is meer dat de regels erg beperkend zijn. Er valt niet veel meer uit te vinden. De topteams zitten al vrij dicht tegen de limiet aan en de anderen zullen ze bijhalen”, aldus Alonso.