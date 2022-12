Max Verstappen staat momenteel on top of the world als tweevoudig wereldkampioen Formule 1, maar dat betekent nog niet per se dat ‘het tijdperk Verstappen’ is aangebroken of een lang leven beschoren is, redeneert ex-coureur David Coulthard.

In het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2022 blikt Coulthard terug op het afgelopen seizoen, waarin Verstappen op dominante wijze naar zijn tweede titel op rij ging. Een mogelijk teken aan de wand voor de toekomst, al stelde onder meer zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton dat het nog te vroeg is om van ‘het tijdperk Verstappen’ te spreken. Hoe ziet Coulthard dat?

“Het tijdperk Verstappen kan er na twee titels al wel eens op zitten”, suggereert Coulthard. “Niet omdat hij geen briljante coureur is, maar het kan zomaar dat hij de komende seizoenen geen titelwinnende auto heeft”, haalt Coulthard aan. “Niemand weet dat vooraf.”

Hamilton vs Alonso

Hoewel het volgend Coulthard onzin is om te stellen dat Verstappen zijn resultaten alleen aan zijn auto dankt – ‘alleen een idioot zou dat denken’ – is een goede auto wel alsnog een vereiste. Als voorbeeld wijst hij naar Hamilton, én Fernando Alonso.

“Lewis had al wel een negenvoudig in plaats van een zevenvoudig kampioen kunnen zijn. Tegelijkertijd heeft hij vaak in een goede auto gezeten, en iemand als Alonso niet.” En dat terwijl Alonso in 2005 en 2006 – net als Verstappen nu – ook twee titels op rij won en niemand toen dacht dat het daar bij zou blijven.

“Alonso had meer dan twee titels moeten hebben”, vindt Coulthard, “maar zijn keuzes en de racegoden hebben hem in de positie gebracht waarin hij volgend jaar voor Aston Martin rijdt en de kans dat hij kampioen wordt niet heel groot is.” En dat is dan ondanks dat Alonso volgens Coulthard ‘zeker de skills nog heeft’.

Geen garanties

Verstappen blijft in 2023 natuurlijk bij Red Bull, waar hij nog tot en met 2028 vastligt, maar ook dat biedt volgens Coulthard dus geen garantie dat hij wederom over een titelwinnende auto beschikt. De Schot rekent voor 2023 op een strijd tussen Red Bull, Ferrari en Mercedes, en hoopt dat ook McLaren zich daarin kan mengen.

