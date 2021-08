De documentaireserie ‘Fernando’, waarin het leven en de racecarrière van Fernando Alonso op de voet gevolgd wordt, krijgt er een tweede seizoen bij. Dit keer zal zijn terugkeer naar de Formule 1 centraal staan.

In 2020 verscheen het eerste seizoen van de documentaireserie ‘Fernando’ op streamingdienst Amazon Prime Video. In vijf afleveringen van zo’n vijftig minuten kreeg de kijker een blik achter de schermen van het leven van Alonso, die op het moment van het opnemen van de eerste reeks niet in de Formule 1 reed. Hij nam in 2018 afscheid van de koningsklasse van de autosport en deed in de tussentijd mee aan verschillende raceklassen.

Zo nam hij namens Toyota mee in de LMP1-klasse van het World Endurance Championship. Hij won met het Japanse team tweemaal de 24 uur van Le Mans, een van de drie races die gewonnen moet worden om de Triple Crown te pakken, de droom die Alonso nastreeft. In de IndyCar, voor de Indy 500-zege, heeft hij nog weinig geluk gehad. Ook volgde de Amazon-crew Alonso naar zijn nieuwste avontuur: de Dakar. Opnieuw met een Toyota, maar in plaats van glad asfalt waagde hij zich aan de zwaarste duinenrally ter wereld. Dat ging hem over het algemeen goed af, op een zware koprol naar beneden na dan.

Voor fans van de matador is er goed nieuws: er komt een tweede seizoen van de documentaireserie ‘Fernando’. Waar dat eerste seizoen zich richtte op zijn persoonlijke leven naast de Formule 1 en zijn andere avonturen, zal het tweede seizoen zijn weg terug naar de Formule 1 volgen. In de trailer zijn onder andere zijn demo-run in de R26 op het circuit van Abu Dhabi en zijn Indy 500-deelname van 2020 te zien.

Het nieuwe seizoen verschijnt op 27 augustus op de streamingdienst van Amazon.

#Fernando season two is in the starting block! 🚦🏁 Follow my come back to F1 on August 27th only on @PrimeVideoES . For now, enjoy the trailer! 🎬 #amazon #season2 pic.twitter.com/KRcCxObVW1 — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 3, 2021

